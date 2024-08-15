Лучший футбольный арбитр мира отказал России: в чем суть

Дэниэле Орсато "очень польстило" предложение от РФС, но он вынужден был отказаться от работы

Лучший футбольный арбитр мира-2020 итальянец Даниэле Орсато отказался от работы в РФ. 48-летний арбитр, который послеЕвро-2024 завершил карьеру, не согласился быть консультантом Российского футбольного союза.

При этом арбитр признал, что "был очень польщен приглашением" в интервью La Repubblica. Ранее сообщалось со ссылкой на РФС, что арбитр согласился на работу в РФ.

"Собираюсь ли я в Россию? Вообще нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта-арбитра с РФС в рамках большой технической группы. Я был очень польщен приглашением. Однако в свете нынешней социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как в поле, так и за его пределами, я решил не принимать это предложение", – сказал Орсато.

Интересно, что итальянскому специалисту, если бы он согласился на работу, даже не пришлось бы ездить в России. Всю работу он смог бы выполнять удаленно. Интересно, что департамент судейства РФС с лета минувшего года возглавляет серб Милорад Мажич. Он известен тем, что судил финальный матч Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году, когда "Реал" обыграл "Ливерпуль" 3:1.

Как сообщал "Телеграф", накануне "Реал" с дебютным голом Мбаппе выиграл первый трофей в сезоне.