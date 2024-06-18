Главное, чтобы они не выбежали на поле: на Евро-2024 заметили необычных фанатов (фото)

Фанаты в форме арбитров появились на игре Австрия — Франция

Необычные фанаты появились на матче Евро-2024 между сборными Австрии и Франции. Болельщики были одеты в форму… арбитров. Также в руках они держали флажки, которыми пользуются боковые судьи.

Фанаты были замечены на трибуне режиссером и оператором трансляции игры и попали в кадр, сообщает "Телеграф". При этом, никакой национальной символики на них не было.

При этом, ребята приехали болеть за судей с плакатом "No referee no party" (Нет судьи, нет вечеринки). А один даже попросил у арбитров майку на память. Теперь главное, чтобы в следующий раз они не выбежали на поле, шутят в сети.

Напомним, что матч Австрия — Франция был отмечен грубостью со стороны австрийских игроков, которые не жалели звезд сборной Франции. В частности, серьезные травмы получили Киллиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Ранее фанаты на нынешнем Евро отличались любовью исключительно к игрокам. Так, Роналду защищали всей командой от назойливых болельщиков во время тренировки сборной Португалии. С подобной проблемой столкнулась и сборная Украины из-за популярности вингера "Челси" Михаила Мудрика.