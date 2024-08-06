Перед матчем "Динамо" в Лиге чемпионов громкий скандал: два пьяных арбитра встречи устроили дебошир в Польше

Арбитрам уже нашли замену

В Польше перед матчем квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс", который состоится во вторник, 6 августа, в Люблине, произошел громкий скандал. Полиция задержала двух арбитров, которые должны были работать на этом матче.

Об этом пишет TVP Sport. Рефери Бартош Франковски и Томаш Мусял были пойманы полицией Люблина за то, что украли дорожный знак и отправились с ним в сторону одного из торговых центров.

Отмечается, что у Франковски было обнаружено почти 1,7 промилле алкоголя в крови, а у Мусяла – около 1,8 промилле. Их обоих поместили в вытрезвитель.

"Около 01:40 к нам поступило сообщение о том, что по улице трое мужчин несут дорожный знак. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. Все мужчины были пьяны и имели в крови более 1,5 промилле алкоголя. Их доставили в медицинский вытрезвитель", – сказал пресс-офицер Главного управления муниципальной полиции в Люблине.

Франковски должен был быть главным арбитром на VAR (системе видеоассистента арбитра. — Ред.), а Мусял — его помощником. Также сообщается, что на официальном сайте УЕФА упомянутые арбитры больше не входят в состав на этот матч. Их место займут другие польские арбитры: Томаш Квятковски и Павел Малец.

Напомним, во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне обыграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды. Для Бело-синих это была принципиальная встреча, ведь сербский клуб в межсезонье съездил на товарищеский турнир в РФ.