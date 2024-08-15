Найкращий футбольний арбітр світу відмовив Росії: у чому суть

Деніеле Орсато "дуже полестила" пропозицію від РФС, але він змушений був відмовитися від роботи

Найкращий футбольний арбітр світу-2020 італієць Даніеле Орсато відмовився від роботи в РФ. 48-річний арбітр, який після Євро-2024 завершив кар’єру, не погодився бути консультантом Російського футбольного союзу.

При цьому арбітр визнав, що йому "дуже полестило" запрошення, в інтерв’ю La Repubblica. Раніше повідомлялося з посиланням на РФС, що арбітр погодився працювати в РФ.

"Чи збираюся я в Росію? Взагалі ні. Мене попросили співпрацювати як експерт-арбітр з РФС у рамках великої технічної групи. Мені "дуже полестило" це запрошення. Однак у світлі нинішньої соціально-політичної ситуації та етичних принципів, якими я завжди керувався, як в полі, так і за його межами, я вирішив не ухвалювати цю пропозицію", – сказав Орсато.

Цікаво, що італійському фахівцю, якби він погодився працювати, навіть не довелося б їздити в Росії. Всю роботу він міг би виконувати віддалено. Департамент суддівства РФС із літа минулого року очолює серб Мілорад Мажич. Він відомий тим, що судив фінальний матч Ліги чемпіонів у Києві у 2018 році, коли "Реал" обіграв "Ліверпуль" 3:1.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні "Реал" із дебютним голом Мбаппе виграв перший трофей у сезоні.