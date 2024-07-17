Один из лучших футболистов в истории Украины завершил карьеру (видео)

Вингер в лучшие годы забивал голы на любой вкус

Знаменитый украинский футболист Евгений Коноплянка объявил об уходе из футбола. В последней фазе своей карьеры "Коно" неудачно проявил себя в Румынии.

Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram. Евгений отметил, что продолжит деятельность в футболе в качестве агента, а также будет работать в сфере киберспорта.

"Сегодня поделюсь с вами чем-то очень важным. Футбол для меня — больше, чем просто игра, более чем просто спорт или соревнование. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле.

Но сегодня я должен сообщить вам, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому благодарю всех, кто прошел со мной этот путь, всех, кто разделял со мной радость побед и печали поражений, всех, кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его", — заявил 34-летний Коноплянка.

Евгений прославился благодаря своим выступлениям в "Днепре" и сборной Украины. "Коно" – третий бомбардир в истории национальной команды, в активе вингера 21 гол в 87 матчах.

Последним клубом в карьере Коноплянки стал румынский ЧФР "Клуж". Евгений за подписание контракта получил солидный бонус, однако сыграл за румынов всего три матча.