В России выдали инженеров и студентов за сборную Колумбии и заявили о победе

РФ вляпалась в международный скандал в баскетболе

На днях в Перми (Россия) стартовал так называемый Кубок дружбы по баскетболу, куда якобы приехала сборная Колумбии. В первом же матче пермский БК "Парма" обыграл колумбийцев со счетом 155:53, что вызвало немало вопросов в сети.

Как оказалось, в Колумбии ничего не знают о выступлении своей сборной в России. Об этом сообщила местная баскетбольная Федерация в Instagram.

"1. Федерация баскетбола Колумбии не получала никакого приглашения для участия в турнире Кубок дружбы в России.

2. Федерация баскетбола Колумбии не давала формального разрешения представлять страну на Кубке дружбы в России ни какому-либо клубу, ни какой-либо школе.

3. Федерация баскетбола Колумбии предпримет юридические шаги для того, чтобы наказать за неавторизованное использование образа сборной и логотипа", — гласит сообщение.

По информации "Чемпионата", за "Колумбию" играли студенты, баскетболисты-любители и даже инженер с Боготы, который ведет блог про местный баскетбол в соцсетях. Примечательно, что командой руководил не главный тренер Гильермо Морено, а некий Хорхе Васкес, которого ТАСС называет "главным тренером сборной Колумбии".

В сети лишь посмеялись над данной ситуацией. Пользователи тут же начали сравнивать РФ с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку бывшей россиянке Элине Аванесян, которая сейчас представляет Армению. К слову, украинка недавно была знаменосцем национальной команды на Олимпийских играх в Париже, куда допустили немного российских спортсменов.