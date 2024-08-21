"Во время Курской битвы": в России истерят из-за "агента НАТО", выигравшего "бронзу" на Олимпиаде

Спортсмен отправился в Россию, но его визит возмутил депутата Госдумы

Глава Дербента (Дагестан, РФ) Ахмед Кулиев подарил борцу вольного стиля Даурену Куруглиеву квартиру за отличное выступление на Олимпийских играх в Париже. Куруглиев на Олимпиаде выиграл "бронзу", представляя Грецию.

Это возмутило депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Чиновник на своем telegram-канале назвал спортсмена предателем, а также обратился к Генпрокуратуру, чтобы та проверила законность действий главы Дербента.

"Странновато выглядит, когда спортсмену, отказавшемуся от своей родной страны, буквально споровшему наш флаг со своей униформы, государственный чиновник дарит квартиру. У большинства россиян эта картина вызывает, как минимум, недоумение.

На каком, хочу спросить, основании? Из каких таких средств? Может, за выдающиеся успехи в патриотизме или продвижении российского спорта на международном уровне?" — написал Милонов.

Также депутата возмутило, что Даурен смог вернуться в РФ, будучи гражданином страны НАТО. Более того, он проник в администрацию города, где его встретили с почестями. Милонов репостнул на свою страницу статью, где Куруглиева сравнивают с "агентом НАТО", а выданную ему квартиру называют плевком в адрес жителей Курской области, которые остались без жилья во время "Курской битвы".

Напомним, на Олимпиаде-2024 украинские спортсмены завоевали 12 наград. Это является лучшим результатом нашей страны за последние 12 лет.