"Слишком красива для спорта": украинская спортсменка блеснула фигурой после провала на Олимпиаде

Украинка неудачно выступила на Играх, но жизнь на этом не заканчивается

Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид отдыхает после насыщенного сезона. Украинка неудачно выступила на Олимпийских играх в Париже, завершив свои выступления на главном турнире года уже после второй схватки.

Соответствующие снимки дзюдоистка разместила на своей странице в Instagram. Украинка поделилась фото из Греции, а также из Одессы.

"Перезагрузка", — коротко прокомментировала фото в бикини Дарья.

Дарья Билодид

Добавим, что Дарья столкнулась не только с позитивными отзывами (спортсменку балуют комплиментами и рекомендуют заняться модельной деятельностью), но и с хейтом. Некоторые пользователи считают, что дзюдоистка провалилась на Играх как раз из-за своего блога в Instagram. Другие поддерживают Билодид, отмечая ее нелегкий путь.

Напомним, на Играх в Париже в стартовом поединке украинская "Анаконда" встретилась против представительницы Кирибати — Неры Тибвы. 23-летняя Билодид иппоном победила 15-летнюю Неру за несколько секунд, вызвав споры в сети. На Олимпиаде украинцы завоевали 12 медалей.