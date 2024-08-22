Отрекшийся от России боец UFC попал в серьезную аварию в Дагестане (видео)

Спортсмен, похоже, не пострадал

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в ДТП недалеко от Хасавюрта (Дагестан, РФ). К слову, спортсмен публично заявлял, что Дагестан — это не Россия.

Об аварии сообщает Mash. По информации источника, Мокаев ехал вместе с другом к своей семье.

Сообщается, что Mercedes-Benz AMG A35 (стоит в районе 2 млн грн) спортсмена улетел в кювет после столкновения. Левое крыло и колесо смяло, а лобовое стекло треснуло. Очевидцы вытащили бойца из салона, никто серьезно не пострадал.

Добавим, что летом 2024 года Мокаева выгнали из UFC за то, что боец ММА тайно вел переговоры с другим промоушеном. Мухаммад попросился обратно в Ultimate Fighting Championship, его поддержали Нурмагомедов и другие бойцы.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы видеть главу Кремля Владимира Путина на турнире американского промоушена. Недавно знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко высказался о войне в Украине. Спортсмен стал посмешищем в сети, заявив, что РФ лишь поддерживает украинский народ.