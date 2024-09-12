"Горячая тигрица": жена футболиста сборной Украины "подпалила" Instagram (фото)

Мама троих детей похвасталась фигурой

Жена футболиста сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита блеснула фигурой на отдыхе. К слову, накануне национальная команда проиграла Чехии (2:3) в Лиге наций УЕФА.

Супруга ветерана сборной проводит отпуск в Марбелье (Испания). Соответствующий снимок Маргарита опубликовала на своей странице в Instagram.

Жена футболиста в Испании позировала в "леопардовом" платье. Менее чем за сутки снимки собрали тысячи лайкой и десятки восторженных комментариев.

"Ты точно мать троих детей?", "Что это за кошка", "Львица или тигрица", "Секси мама", "Мама конфетка", "Какая кошка", — пишут пользователи под фото.

Отметим, Тарас и Маргарита женились в 2012 году. Пара воспитывает троих детей: Ярослава, Святослава и Мирона.

Напомним, сборная Украины выступает в Лиге наций в группе 1 дивизиона B вместе с Албанией, Грузией и Чехией. В первом туре Сине-желтые потерпели сенсационное поражение от Албании (1:2). После второго поражения от чехов украинские болельщики бросали в футболистов сборной мусор. Пластиковым стаканчиком по голове едва не досталось Андрею Ярмоленко.