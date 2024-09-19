В России ополчились против гольфа

Министерство просвещения РФ предложило исключить гольф (олимпийский вид спорт) и чир-спорт (чирлидинг) из уроков физкультуры в российских школах. К слову, Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям еще в 2023 году.

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект приказа, опубликованный на федеральном портале правовых проектов. Российские власти считают, что гольф — зарубежный вид спорта, который не соответствуют "отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам".

Также в РФ предложили убрать из уроков физкультуры "практики массажа и банных процедур". Причина для их исключения: "возрастная психофизиология школьников". Если проект одобрят, то данные нововведения вступят в силу в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова запросила президентский грант на проведение ледового шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Накануне подобный грант попросила у президента РФ Владимира Путина Татьяна Навка, жена пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.