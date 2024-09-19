Журналист, блогер и бывший нардеп специально для "Телеграфа" пишет о том, почему россияне не способны понять, что за агрессию Путина по отношению к Украине сегодня отвечает каждый из них

Сразу после того, как наша дальнобойная "Паляница" вызвала небольшое, но эффектное и эффективное землетрясение в городе Торопец Тверской области, уничтожив 30 килотонн российских ракет в глубоких бетонных хранилищах, местные в пабликах начали жаловаться на свою злую судьбу. "Мы же просто жили", — говорят они. "За что?" — жалуются они…

И в этом вся суть так называемой "глубинной" России. России, описанной писателем-шовинистом Прохановым. Так говорит и думает народ-хомяк, народ-бурундук. Так говорит инфантильный народ империи, не способный начертить ни одной причинно-следственной линии в своей голове. Они действительно не понимают "за что?". Они дупля не отбивают в том, что происходит. Они приветствовали войну, молились на Путина и славили СВО, пока это самое СВО не вернулось в их избушки, а война не погнала из дома в эвакуацию.

Сегодня многие россияне переезжают из опасного приграничья, с Белгородщины, Курщины, Брянщины, Ростовщины, в другие регионы России и снова не устают спрашивать у небес: "За что?" Этот актуальный вопрос затмил даже извечное русское "Кто виноват?", сформулированное Александром Герценом почти два столетия тому назад. Потому что такие вопросы в современной России открыто задавать опасно.

Они живут без истории и без памяти, как некое отдельное, до сих пор не постижимое наукой, подразделение человекоподобных. Взгляните на многочисленные рилсы в социальных сетях. В головах современных россиян – тотальная "каша". Почти все думают, что Украина напала на Россию, а сейчас идет война с НАТО. Американский спецназ с неграми атакует села Курской области, а во главе Украины стоят инопланетяне. Бандера с топором уныло бродит по брянским лесам… Пелевин, Сорокин и Орвелл для сегодняшней России стали социалистическим реализмом.

Политика Путина относительно тотального одурманивания собственного народа достигла результата. Здобули! Он получил именно тот народ, какой и хотел. Стремясь победить весь мир, Путин победил Россию. Потому что народ в таком "состоянии" опаснее любого ядерного оружия. Самому себе опасен. Глупость и тупость оказались страшнее любого ковида. Это именно та локальная российская пандемия, от которой не защитишься никакими масками.

Россия и россияне не способны понять саму идею коллективной ответственности. Они не могут представить себе, что вынуждены отвечать за собственную безответственность. Они не в состоянии осознать, что каждый из них сегодня отвечает за Путина и за имперскую агрессию по отношению к Украине и свободному миру.

Немцы покаялись за Вторую мировую, бывшие великие империи Запада публично признали свои ошибки и попросили прощения. В России раскаяния и прощения нет даже на уровне категорийных понятий. И речь не только о рядовых крепостных из города Торопец. Так же думает и якобы либеральная часть российской интеллигенции. Латынина, вдова Навального, Ходорковсий и вся остальная псевдолиберальная шушера – они не готовы признать исторические ошибки России, они не готовы просить прощения, они не готовы к демонтажу имперских конструкций и деколонизации. В их мире все просто, этот царь плохой, так нужно нового царя — и все снова будет хорошо. И "широка страна моя родная", и дружба между народами, и виллы на озере Комо.

Говорить с ними, перевоспитывать их, проводить какую-то просветительскую работу нет никакого смысла. Да, они в определенной степени, жертвы кремлевской пропаганды, но лечить их не наша задача, и не наша миссия. Хоть ты им читай Эву Томпсон с церковных амвонов, хоть кол на голове теши – ничего это не изменит.

Они действительно думают, что эта война — просто досадный эпизод в истории братских народов, о котором стоит забыть для "общего блага": "кто старое помянет, тому глаз вон", "понять и простить". Они даже не представляют, насколько нас изменила эта война, насколько мы другой народ, они не могут представить, на какое невероятное количество световых лет современная Украина отдалена от империи зла и тьмы.

Так что же нам делать с Россией и этим российским народом? Нам ничего не делать с этой Россией и этим российским народом. Все, что мы сегодня делаем, мы делаем для себя, не для кого-то и не против кого-то. Нас не волнует судьба народа-бурундука. У нас даже злорадства большого нет, потому что мы слишком научились ценить свою жизнь, мир в своем доме, чтобы искренне радоваться чужой беде. Нам своє робить! И делаем мы это в высших целях, извините за пафос. Для баланса добра и зла на Земле. Для высшей справедливости! Пусть СВО придет в каждый российский дом, в каждую квартиру, в каждую семью. Не для того, чтобы их остановить и вразумить. А для того, что так должно быть.

Мы будем наблюдать. И наблюдать будет за чем. Российский журналист "в изгнании" Леонид Парфенов на днях заметил: "Эта война закончится, так или иначе. Прекратятся боевые действия, на Украину перестанут лететь ракеты. И для украинцев все самое страшное будет позади. Для россиян самое страшное только начнется"…