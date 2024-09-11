Футболистов сборной Украины забросали мусором: беседа игроков с болельщиками попала на видео

Диалог между футболистами и фанатами не заладился

Сборная Украины по футболу провалила сентябрьские матчи Лиги наций, не на шутку разгневав болельщиков. Последней каплей стало поражение от Чехии (2:3) в Праге, куда на игру пришло множество украинцев.

В сети появилось видео беседы фанатов с некоторыми украинскими футболистами. На кадрах болельщики оскорбляют игроков, а в какой-то момент на звезд отечественного футбола полетел мусор.

Виталий Миколенко подбежал к фан-сектору и пытался что-то объяснить фанатам. А в Андрея Ярмоленко даже бросили пластиковый стакан, правда, "динамовец" увернулся. Болельщики кричали игрокам: "Что за х***я?!".

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, сборная Украины выступает в Лиге наций в группе 1 дивизиона B вместе с Албанией, Грузией и Чехией. В первом туре албанцы сенсационно одолели украинцев со счетом 2:1. Сине-желтые проведут свои следующие матчи в октябре. Победа в группе Лиги наций позволит команде не только подняться в классе, но и обеспечить себе альтернативный путь отбора на чемпионат мира-2026.