Обозвал дочь проституткой и угрожал избить: скандальный Поворознюк "набросился" на журналиста (видео)

Футбольный функционер вновь наговорил лишнего

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк вляпался в очередной скандал. Недавно футбольный функционер попал в ДТП по дороге на игру своей команды.

На этот раз Александр отказался извиняться перед журналистом, которого назвал "до******м". Соответствующий комментарий Поворознюка доступен на YouTube-канале BurBuzz.

– У меня вопрос к вам по поводу скандала, в который вы вляпались из-за разговора с журналистом. Не хотели бы извиниться перед нашим коллегой, которого вы в интервью по-хамски послали?

– Скажите, пожалуйста, а кто это такой был?

– Журналист из Днепра.

– Вы его считаете журналистом?

– Да, у него есть журналистское удостоверение.

– Удостоверение иметь в нашей стране – не значит быть журналистом, это, во-первых. Во-вторых, если он спортивный журналист и знает, что трансферное окно закрыто, команда снимается и тупые вопросы задает. Меня по жизни воспитывали так, что на тупой вопрос всегда будет тупой ответ.

– Но ведь не хамский. Вы ведь могли сказать иначе.

– Хорошо, я скажу вам более открыто – если я этого журналиста встречу и он снова будет задавать мне тупые вопросы – я ему еще могу е******к набить.

– Это не совсем человеческое отношение. Вы не согласны?

– Если не человеческое, то такой я есть. Я – справедливый человек. Если он считает, что прав, то я не знаю, что тебе сказать, – сказал Поворознюк.

Кроме того, Александр Поворознюк оскорбил главу Ассоциации спортивных журналистов Украины Александра Глывинского, заявив, что "ему люди рассказывали, что его дочь — проститутка".

Напомним, Президент "Ингульца" в разговоре с автором проекта "Днепрянин" Игорем Лысенко начал оскорблять того из-за вопроса о трансферах команды. На тот момент Поворознюк пригрозил снять "Ингулец" из чемпионата Украины из-за того, что УАФ не допускает новый стадион команды к играм. Кроме того, в Европе закрылось трансферное окно. "Ингульцу" предложили сыграть весь первый круг на выезде, пока на стадионе не исправят недочеты, и Поворознюк согласился.

Ранее сообщалось, что Поворознюку присвоили звание генерал-лейтенанта казачества. Добавим, что президента "Ингульца" объявили в розыск в России.