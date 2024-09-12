"Гаряча тигриця": дружина футболіста збірної України "підпалила" Instagram (фото)
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Мама трьох дітей похвалилася фігурою
Дружина футболіста збірної України Тараса Степаненка Маргарита блиснула фігурою на відпочинку. До речі, напередодні національна команда програла Чехії (2:3) у Лізі націй УЄФА.
Дружина ветерана збірної проводить відпустку у Марбельї (Іспанія). Відповідну фотографію Маргарита опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Дружина футболіста в Іспанії позувала у "леопардовій" сукні. Менш ніж за добу знімки зібрали тисячі вподобайок та десятки захоплених коментарів.
"Ти точно мати трьох дітей?", "Що це за кішка", "Левиця чи тигриця", "Сексі мама", "Мама цукерка", "Яка кішка", — пишуть користувачі під фото.
Зазначимо, Тарас і Маргарита одружилися у 2012 році. Пара виховує трьох дітей: Ярослава, Святослава та Мирона.
Нагадаємо, збірна України виступає у Лізі націй у групі 1 дивізіону B разом з Албанією, Грузією та Чехією. У першому турі Синьо-жовті зазнали сенсаційної поразки від Албанії (1:2). Після другої поразки від чехів українські вболівальники кидали у футболістів збірної сміття. Пластиковим стаканчиком по голові ледь не дісталося Андрію Ярмоленку.