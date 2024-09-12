"Гаряча тигриця": дружина футболіста збірної України "підпалила" Instagram (фото)

Мама трьох дітей похвалилася фігурою

Дружина футболіста збірної України Тараса Степаненка Маргарита блиснула фігурою на відпочинку. До речі, напередодні національна команда програла Чехії (2:3) у Лізі націй УЄФА.

Дружина ветерана збірної проводить відпустку у Марбельї (Іспанія). Відповідну фотографію Маргарита опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дружина футболіста в Іспанії позувала у "леопардовій" сукні. Менш ніж за добу знімки зібрали тисячі вподобайок та десятки захоплених коментарів.

"Ти точно мати трьох дітей?", "Що це за кішка", "Левиця чи тигриця", "Сексі мама", "Мама цукерка", "Яка кішка", — пишуть користувачі під фото.

Зазначимо, Тарас і Маргарита одружилися у 2012 році. Пара виховує трьох дітей: Ярослава, Святослава та Мирона.

Нагадаємо, збірна України виступає у Лізі націй у групі 1 дивізіону B разом з Албанією, Грузією та Чехією. У першому турі Синьо-жовті зазнали сенсаційної поразки від Албанії (1:2). Після другої поразки від чехів українські вболівальники кидали у футболістів збірної сміття. Пластиковим стаканчиком по голові ледь не дісталося Андрію Ярмоленку.