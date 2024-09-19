Обложился рублями и распускал фейки: клирику УПЦ объявили о подозрении (фото)

В помещениях монастыря обнаружены доказательства

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику киевского монастыря УПЦ (МП), оправдывающего войну России против Украины. Во время обыска у него обнаружили российские рубли.

Как уточнили в СБУ, речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве. Следствие установило, что в соцсетях он не только оправдывал войну, которую Россия ведет против Украины, но и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

По месту нахождения клирика провели обыски. В них в помещениях монастыря УПЦ (МП) обнаружены доказательства преступных действий.

Архимандриту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников). Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.

Как сообщал "Телеграф", 18 сентября сотрудники СБУ пришли с проверкой в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве. Наш источник в правоохранительных органах рассказал, что его монахи распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают агрессию РФ против Украины.