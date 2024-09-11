Российский клуб подписал футболиста с изюминкой: в РФ его может ждать тюрьма за шутку в TikTok (видео)

Игрок снимался в TikTok, из-за чего у него могут возникнуть проблемы в РФ

Московский "Спартак" на днях объявил о подписании 26-летнего левого защитника Рикарду Мангаша из "Витории Гимарайнш". Ранее российский клуб почти провалил трансфер футболиста из-за украинцев.

Сделка на 2 млн евро была на грани срыва из-за забавного видео игрока в TikTok. Об этом сообщает mash.

На кадрах Мангаш носит одежду и обувь своей девушки. А еще пользуется ее косметикой. В РФ такую шутку не оценили, и Генпрокуратура России сообщила, что проверит ролик португальца на предмет пропаганды экстремистских ценностей. Кроме того, на футболиста ополчился председатель Совета Отцов РФ Андрей Згонников, который заявил, что впускать такого спортсмена в Россию нельзя.

"Спартак", видимо, замял ситуацию и сумел подписать игрока на 2 сезона. "Витория Гимарайнш" получит 15% от следующей перепродажи футболиста.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь "Днепра" и "Виктории" (Сумы), экс-голкипер молодежной сборной Украины Денис Шелихов перешел в клуб из Беларуси "Славия" Мозырь. По информации СМИ, для этого футболист незаконно пересек границу Украины, переплыв Тису.