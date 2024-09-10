Бывший футболист сборной Украины сбежал из страны, переплыв Тису

Сам спортсмен не комментирует, как пересек границу

Бывший вратарь "Днепра" и "Виктории" (Сумы), экс-голкипер молодежной сборной Украины Денис Шелихов перешел в клуб из Беларуси "Славия" Мозырь. Примечательно, что для этого кипер, возможно, незаконно пересек границу Украины во время действия военного положения.

Об этом сообщает sport-express.ua. Два источника указали изданию на то, что вратарь переплыл реку Тиса на границе.

По информации источников, Шелихов тщательно готовился к бегству из Украины и в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами. Футболист не стал ни отрицать, ни подтверждать эту информацию.

– Наши источники рассказывают, что вы переплыли Тису. Предоставляем вам возможность опровергнуть это и сообщить, каким образом вы пересекли государственную границу.

– Ну, это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе???

– Так расскажите, как было на самом деле? Ваше молчание будем воспринимать как то, что вы соглашаетесь с этой информацией и вам нечего ответить.

– Ты кто – прокурор?! Такие вопросы задавать. Спроси у пограничной службы.

– Я – журналист и задавать вопросы – моя работа. Вы переплывали Тису?

– Ты мне такие вопросы не задавай, понял? Ты мне никто, чтобы такие вопросы задавать!

– Как вы пересекли государственную границу?

– Еще раз. Кто ты такой, чтобы задавать мне такие вопросы?

– Я – украинский журналист.

– Так занимайся футболом в Украине, что ты мне вообще такие вопросы задаешь?

Напомним, полузащитник "Шахтера" Александр Распутько сбежал из Украины, воспользовавшись выездом команды на еврокубки. Кроме того, побег из страны совершил профессиональный рыбак, чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан.