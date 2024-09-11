Жена футболиста сборной Украины похвасталась пышной грудью, пока муж извиняется перед страной (фото)

Супруга футболиста отдыхает, пока тот играет за национальную команду

Жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза отдыхает в Греции. Сам хавбек накануне сыграл за национальную команду в матче Лиги наций УЕФА против Чехии (2:3).

Соответствующие снимки Судакова опубликовала на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, девушка позировала на курорте Sani Resort на греческом полуострове Халкидики.

Лиза на фото позирует в желтом бикини, которое подчеркивает ее идеальные формы.

Лиза Судакова

"Невероятная", "Богиня", "Идеальная", "Красавица", "Лиза, вы сводите меня с ума", — пишут пользователи под фото.

Примечательно, что пока Лиза отдыхает, ее муж извиняется перед всей страной за неудачи в Лиге наций.

"Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны, и должны оставаться едиными. Еще длинный путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать гораздо лучше", — написал Судаков в Instagram.

Добавим, что Лиза и Георгий женились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь.

Семья Судаковых

Напомним, сборная Украины выступает в Лиге наций в группе 1 дивизиона B вместе с Албанией, Грузией и Чехией. В первом туре албанцы сенсационно одолели украинцев со счетом 2:1. После второго поражения от чехов украинские болельщики забросали игроков сборной мусором.