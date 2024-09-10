Дебютный гол Ваната и беспощадный VAR: сборная Украины проиграла Чехии в Лиге наций (видео)

Сине-желтые пытаются выиграть свою группу

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины провела свой второй поединок в Лиге наций УЕФА сезона 2024/25. Сине-желтые играли в гостях против Чехии.

Встреча, проходившая в Праге на "Эден Арене", завершилась со счетом 3:2 в пользу чехов. Об этом сообщает "Телеграф".

Сборная Украины вновь не сумела показать свои лучшие качества в первом тайме. Чехия провела сильную 45-минутку и закономерно забила — в середине тайма Павел Шулц, избежав офсайда, замкнул прострел партнера. Гости почти сразу сравняли счет — сработала связка Николай Шапаренко-Владислав Ванат. Первый навесил, а второй головой переправил мяч в сетку ворот. К слову, Ванат оформил свой дебютный гол за национальную команду. В дополнительно время Чехия усилиями Шулца вновь вышла вперед.

Во втором тайме украинцы значительно усилили давление на ворота чехов, создали уйму моментов, но забить смогли только после хозяев. На 80-й минуте Томаш Соучек реализовал пенальти, назначенный с помощью VAR, который усмотрел игру рукой в исполнении Матвиенко. Еще через 4 минуты Георгий Судаков замкнул навес с правого фланга.

Чехия – Украина – 3:2

Голы: Шулц, 21, 45+2, Соучек, 80, пен – Ванат, 36, Судаков, 84

Предупреждения: Крейчи, 47, Витик, 48, Черны, 54, Соучек, 64, Зелены, 68 – Судаков, 70, Яремчук, 82

Чехия: Коварж – Витик, Крейчи, Зелены – Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лингр, 66) – Черны (Гложек, 66), Хори (Шик, 82), Шулц (Кушей, 82)

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко (Малиновский, 79), Шапаренко (Судаков, 68) – Ярмоленко (Цыганков, 68), Зинченко (Піхаленок, 85), Мудрик – Ванат (Яремчук, 79)

Полный видеообзор матча Украина — Чехия будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная Украины выступает в Лиге наций в группе 1 дивизиона B вместе с Албанией, Грузией и Чехией. В первом туре албанцы сенсационно одолели украинцев со счетом 2:1. Добавим, что победа в группе Лиги наций позволит команде не только подняться в классе, но и обеспечить себе альтернативный путь отбора на ЧМ-2026. Кроме того, Украина в случае удачных результатов может подняться на 12-е место в рейтинге УЕФА, что позволит отбираться на ЧМ-2026 из первой корзины (потенциально менее сложные соперники).

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет свои следующие матчи в октябре. До Лиги наций Сине-желтые провально выступили на Евро-2024.