Навка попросила деньги у Путина на шоу про Украину и разгневала россиян

Татьяна Навка нарвалась на гнев россиян из-за постановки ледового шоу по произведениям Николая Гоголя

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка запросила президентский грант на ледовое шоу "Вечера на хуторе". Это не впервые, когда уроженка Днепра просит деньги у Владимира Путина.

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Запрашиваемая сумма – 29 540 000 рублей (около 13 млн грн), софинансирование – 134 760 940 рублей (около 61 млн грн).

"Ледовое шоу "Вечера на хуторе" объединяет в себе несколько видов искусства: фигурное катание, театр, музыку, сценографию, что делает его важным культурным событием. Шоу не имеет аналогов в мире.

"Вечера на хуторе" – мостик между воспитанием, образованием и развлечением – помогает зрителям, особенно детям и подросткам, познакомиться с классической литературой и фольклором в увлекательной и доступной форме, развивая интерес к чтению и изучению культуры", — гласит сообщение.

В сети россияне обвинили Навку в том, что она продвигает украинскую культуру в РФ. Ведь "Вечера на хуторе" описывают украинские фольклор и традиции.

Напомним, Навка украла известную украинскую песню для своего ледового шоу. Ранее Песков высказался о взаимоотношениях родственников и друзей из Украины и России на примере своей жены.