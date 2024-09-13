Навка попросила гроші у Путіна на шоу про Україну та розгнівала росіян

Тетяна Навка нарвалася на гнів росіян через постановку льодового шоу за творами Миколи Гоголя

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду, дружина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка запросила президентський грант на льодове шоу "Вечори на хуторі". Це не вперше, коли уродженка Дніпра просить гроші у Володимира Путіна.

Заявку опубліковано на сайті Президентського фонду культурних ініціатив. Запитувана сума – 29 540 000 рублів (близько 13 млн грн), співфінансування – 134 760 940 рублів (близько 61 млн грн).

"Льодове шоу "Вечори на хуторі" поєднує в собі кілька видів мистецтва: фігурне катання, театр, музику, сценографію, що робить його важливою культурною подією. Шоу не має аналогів у світі.

"Вечори на хуторі" – місток між вихованням, освітою та розвагою – допомагає глядачам, особливо дітям та підліткам, познайомитися з класичною літературою та фольклором у захопливій та доступній формі, розвиваючи інтерес до читання та вивчення культури", — йдеться у повідомленні.

У мережі росіяни звинуватили Навку у тому, що вона просуває українську культуру у РФ. Адже "Вечори на хуторі" описують українські фольклор та традиції.

Нагадаємо, Навка вкрала відому українську пісню для свого льодового шоу. Раніше Пєсков висловився про взаємини родичів та друзів з України та Росії на прикладі своєї дружини.