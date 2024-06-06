"Мерзкий лизоблюд": в Госдуме обвинили российский телеканал в предательстве

Друг Путина не доволен тем, что в РФ показали чемпионат мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал российские телеканалы за показ чемпионат мира-2024 по хоккею. Турнир состоялся в мае и завершился сенсационной победой Чехии.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит "Р-Спорт". Он назвал показ ЧМ по хоккею в России предательством. В РФ ЧМ-2024 в прямом эфире показывали на телеканалах холдинга "Матч ТВ", который выпускает в эфир "отборную" пропаганду.

"Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство – показывать эту вакханалию здесь, в стране", – заявил Фетисов.

В сети лишь посмеялись над словами Фетисова. Один из пользователей назвал его "мерзким лизоблюдом".

Напомним, сборная России была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой IIHF (Международная федерация хоккея на льду). На чемпионате мира-2024 "серебро" выиграли швейцарцы, а "бронзу" — шведы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B и повысилась в классе. Украинские хоккеисты уже знают имена соперников по группе на следующем турнире.