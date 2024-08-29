Сборная Украины по хоккею: расписание, трансляции и результаты отбора на Олимпиаду (видео)
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Национальная команда Украины лишь раз играла на Олимпиаде - в 2002 году
Сборная Украины по хоккею находится в нескольких шагах от выхода на Олимпийские игры в Милане. Наша команда блестяще провела первый отборочный раунд, опередив Польшу, Южную Корею и Эстонию.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и трансляции матчей Сине-желтых в финальном раунде отбора на ОИ-2026. На групповом этапе наша команда сыграет с Францией, Латвией и Словенией.
На Игры выйдет лишь победитель группового этапа. При равенстве очков выше финиширует команда по следующим дополнительным показателям:
- очки в личных встречах;
- разница шайб в личных встречах;
- количество забитых шайб в личных встречах;
- результат против лучшей команды, не борющейся за победу в группе олимпийской квалификации;
- результат против второй лучшей команды, не борющейся за победу в группе олимпийской квалификации;
- место в мировом рейтинге.
Расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины на олимпийской квалификации по хоккею (обновляется)
Четверг, 29 августа, 16.00. Франция — Украина
Пятница, 30 августа, в 20:00. Украина — Латвия
Воскресенье, 1 сентября, 13:00. Украина — Словения
Напомним, сборная Украины победила на чемпионате мира по хоккею в третьем по силе дивизионе и поднялась в классе. Турнир проходил в Литве.