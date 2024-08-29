Сборная Украины по хоккею: расписание, трансляции и результаты отбора на Олимпиаду (видео)

Национальная команда Украины лишь раз играла на Олимпиаде - в 2002 году

Сборная Украины по хоккею находится в нескольких шагах от выхода на Олимпийские игры в Милане. Наша команда блестяще провела первый отборочный раунд, опередив Польшу, Южную Корею и Эстонию.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и трансляции матчей Сине-желтых в финальном раунде отбора на ОИ-2026. На групповом этапе наша команда сыграет с Францией, Латвией и Словенией.

На Игры выйдет лишь победитель группового этапа. При равенстве очков выше финиширует команда по следующим дополнительным показателям:

очки в личных встречах;

разница шайб в личных встречах;

количество забитых шайб в личных встречах;

результат против лучшей команды, не борющейся за победу в группе олимпийской квалификации;

результат против второй лучшей команды, не борющейся за победу в группе олимпийской квалификации;

место в мировом рейтинге.

Расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины на олимпийской квалификации по хоккею (обновляется)

Четверг, 29 августа, 16.00. Франция — Украина

Пятница, 30 августа, в 20:00. Украина — Латвия

Воскресенье, 1 сентября, 13:00. Украина — Словения

Напомним, сборная Украины победила на чемпионате мира по хоккею в третьем по силе дивизионе и поднялась в классе. Турнир проходил в Литве.