"Россию поддерживают все больше стран": в РФ нацелились на ЧМ-2026 в США

В России заявили, что их поддерживают в вопросе возвращения в международный футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что есть вероятность участия сборной России в ЧМ-2026. В марте 2022 года Международная федерация Футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующий комментарий Дюкова приводит "Матч ТВ". Добавим, что жеребьевка европейского отбора ЧМ-2026 состоится в декабре 2024 года.

– Исходя из вашей интуиции и опыта, на какой год мы можем рассчитывать по возвращению? Чемпионат мира в Америке – какова вероятность, что мы там будем?

– Давайте не будем называть конкретное время возвращения. Вероятность оказаться на ЧМ‑2026 тоже есть, посмотрим, время покажет.

– У вас есть понимание, что больше стран начинают нас поддерживать?

– Да, действительно, с каждым месяцем количество стран, которые поддерживают нас, увеличивается.

– Трансферы наших игроков в зарубежные клубы могут как‑то положительно повлиять на ситуацию?

– Безусловно, это фактор, который учитывается. Но все‑таки он второстепенный. Хотя определенный благоприятный фон эти переходы создают. При этом я уже неоднократно говорил, что я предпочел бы видеть лучших российских игроков в Мир РПЛ.

Напомним, России критически важно, чтобы УЕФА снял свой бан, тогда ФИФА отменит санкции автоматически. В 2023 году УЕФА решил допустить юношеские сборных России U-17 к международным турнирам. Однако это спровоцировало бурную реакцию в европейских странах. В итоге Союз отменил свое решение, что вызвало истерику в РФ.