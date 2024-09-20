Платіні пропонує революцію у футболі

Колишньому футбольному функціонеру не подобається сучасна гра

Легенда футболу Мішель Платіні вважає, що футбол перестав бути видовищним, а тому у грі мільйонів назріли зміни. До речі, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може змінити правило офсайду.

Колишній глава УЄФА пропонує зробити команди меншими – по десять гравців. Відповідний коментар Платіні наводить rmcsport.

"Можливо, варто прибрати одного гравця і грати вдесятьох. У минулому столітті ми грали складами по 11 осіб, але тоді гравці бігали менше, ніж сьогодні, вони були не такі сильні й рухалися повільніше.

Отже, можливо було б непогано зменшити кількість гравців на полі – це звільнило б простір. Люди мого покоління більше не дивляться футбол, тому що вони не бачать у грі себе.

Зараз частіше роблять передачі вперед, ніж назад, багато пасів у володіння м’ячем. Я не критикую, але люди мого покоління, які знали більш атакуючий футбол, не знаходять себе у ньому ”, – сказав Платіні.

Нагадаємо, збірна України на старті Ліги націй програла Албанії (1:2), потім поступилася "Чехії" (2:3), після чого несподівано піднялася у рейтингу ФІФА.