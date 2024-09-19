"Ребров - гений": сборная Украины после двух провалов узнала место в рейтинге ФИФА

В сети со смехом восприняли "успех" национальной команды

Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных после сентябрьских поединков. Сине-желтые в сентябре провалили старт в Лиге наций УЕФА, дважды проиграв командам, которые находятся в рейтинге ниже.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наша команда поднялась на одну строчку и теперь занимает 24-ю позицию в мире.

Среди европейских сборных Украина по-прежнему 13-я, что на данные момент означает, что сборная Украины будет во второй корзине во время жеребьевки европейского отбора на чемпионат мира-2026.

Отметим, за подъем в рейтинге ФИФА украинцы должны благодарить Австралию, которая уступила Бахрейну и сыграла вничью с Индонезией. В сети со смехом восприняли данную новость. Пользователи с иронией называют главного тренера Сине-желтых Сергея Реброва "гением". Отметим, после двух провалов журналисты и болельщики заговорили об отставке специалиста, однако глава УАФ Андрей Шевченко поддержал Реброва.

Напомним, сборная Украины на старте Лиги наций проиграла Албании (1:2), после чего уступила "Чехии" (2:3).