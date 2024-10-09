Была самой высокой в школе и любила рисовать: как в детстве выглядела рекордсменка мира Магучих (фото)

Украинка стала одной из лучших легкоатлеток мира

В сентябре украинской спортсменке Ярославе Магучих исполнилось 23 года. Она — чемпионка по прыжкам в высоту и одна из самых узнаваемых легкоатлеток в мире. "Телеграф" собрал самые интересные факты из жизни молодой спортсменки и какой Магучих была в детстве.

Родилась будущая звезда спорта 19 сентября 2001 года в Днепре. С семи лет Ярослава начала заниматься карате в секции, где тренировалась ее старшая на 8 лет сестра Анастасия, в последствии ставшая серебряным призером чемпионата Европы и обладательницей коричневого пояса.

Спустя время Магучих переключилась на легкую атлетику, но параллельно девочка также увлекалась рисованием и даже участвовала в творческих конкурсах. Любов к рисованию у Ярославы не прошла. Спортсменка не исключает, что в будущем покажет свои работы на выставке.

Спортсменка выделялась в школе не только спортивными успехами, но и ростом — девочка была самой высокой в школе.

Успехи Ярославы Могучих в спорте

В 13 лет Ярослава впервые отправилась на соревнования по прыжкам в высоту, которые проходили в Польше. Там она выиграла "серебро". В 2016 году она одержала победу на национальном чемпионате среди спортсменов, родившихся в 2001-м.

В 2018 году украинка начала показывать свои первые значительные достижения: она стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр, а затем в 2021 году завоевала титул чемпионки Европы по легкой атлетике в помещении. Ярослава Магучих также многократная победительница этапов "Бриллиантовой лиги", бронзовая призерша Олимпиады 2020 в Токио.

4 августа Магучих выиграла "золото" на "Олимпийских играх 2024" в Париже. Ей покорилась планка на высоте 2 м (1-я попытка). До этого на турнире этапа "Бриллиантовой лиги" побила мировой рекорд, который держался целых 37 лет. Уже после Олимпиады Ярослава победила на соревнованиях в финале "Бриллиантовой лиги", который прошел 13 сентября в Брюсселе (Бельгия).

Сегодня в планах 23-летней девушки — побить собственный мировой рекорд и выступить на следующих Олимпийских играх. Подробнее читайте в интервью: "Про "сон" между прыжками и конец карьеры: интервью с героинями Олимпиады-2024 Магучих и Геращенко".

Напомним, что на Олимпиаде 2024 Магучих, кроме блестящей победы, запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала. Позднее спортивный врач объяснил поведение легкоатлетки.