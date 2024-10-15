Магучих снялась в эффектной рекламе для киевского заведения (видео)

Все больше брендов сотрудничают с украинскими спортсменами

Украинская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих купается в лучах славы после триумфа на Играх-2024 в Париже. Недавно чемпионка снялась в рекламе кондитерской HONEY.

Sport Market Review считает, что это хороший знак для украинского спорта. Дело в том, что даже самые неочевидные бренды выбирают украинских спортсменов для своих рекламных кампаний.

"Главный позитив состоит в том, что даже неочевидные бренды начинают выбирать украинских спортсменок и спортсменов как своих послов и для рекламных кампаний. Это значит, что для украинского спорта еще не все потеряно. Важно лишь правильно интегрировать его в жизнь людей и соответственно в рекламу", — гласит сообщение.

Напомним, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже Магучих сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив "вечный" мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. А на Олимпиаде-2024 украинка, кроме блестящей победы, запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала. Позднее спортивный врач объяснил поведение легкоатлетки.

После Игр в Париже украинка успела победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, а также стала лучшей в Цюрихе. Оба турнира проходили в Швейцарии. Также ей покорилось "золото" в финале соревнований в Брюсселе (Бельгия). Ярослава претендует на награду лучшей легкоатлетки 2024 года.