"Эстетическое наслаждение": Магучих снялась для модного журнала (фото)

Легкоатлетка покоряет не только спортивные вершины

Украинская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в межсезонье не только отдыхает, но и "подрабатывает" моделью. На этот раз легкоатлетка снялась для журнала Vogue UA.

Об этом сообщила сама спортсменка на своей странице в Instagram. Фото и интервью Ярославы можно посмотреть в новом осеннем выпуске.

"Ищите меня на страницах нового осеннего выпуска Vogue UA", — подписала снимки Магучих.

Ярослава Магучих. Фото instagram.com/vogue_ukraine

"Чудесная модель", "Эстетическое наслаждение и гордость за нашу чемпионку!", "После спорта может делать карьеру модели", "Она очень привлекает взгляд", — пишут в сети.

Напомним, перед Олимпиадой-2024 Магучих в Париже сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив "вечный" мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. А на Олимпиаде-2024 украинка, кроме блестящей победы, запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала.

После Игр в Париже украинка успела победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, а также стала лучшей в Цюрихе. Также ей покорилось "золото" в финале соревнований в Брюсселе. Ярослава претендует на награду лучшей легкоатлетки 2024 года.