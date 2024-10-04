Награждала Магучих и вышла замуж за "Холостяка": что говорит о войне олимпийская чемпионка Наталья Добрынская

Спортсменка поддерживает Украину

Знаменитая украинская легкоатлетка Наталья Добрынская после успешной карьеры осталась в легкой атлетике в качестве функционера. К слову, титулованная спортсменка награждала Ярославу Магучих на Олимпийских играх в Париже.

Добрынская, которая является олимпийской чемпионкой-2008 в семиборье, сейчас занимает должность вице-президента Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), а также является членом совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает "Телеграф".

После успеха в Китае Добрынская вышла замуж за своего тренера Дмитрия Полякова. В марте 2012 года Дмитрий скончался из-за онкозаболевания, а в следующем году Наталья завершила карьеру. Пыталась сделать политическую карьеру, но не сумела стать нардепом от "Партии регионов" на парламентских выборах 2012.

В июле 2014 года Добрынская вышла замуж за бизнесмена Константина Евтушенко. Примечательно, что Евтушенко начал встречаться со спортсменкой после съемок в шоу "Холостяк-4", однако передача еще долгое время не выходила в эфир. В итоге спустя неделю после финала "Холостяка" Константин женился на Наталье, причем свадьба прошла на Олимпийском стадионе.

Наталья Добрынская и Константин Евтушенко

В браке Добрынская родила троих детей. Наталья с детьми живет на Кипре, пока муж в основном работает в Украине. Наталья планирует вернуться с семьей в Украину после окончания войны.

Наталья Добрынская с детьми

Добрынская активно выступала против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях, но при этом была против бойкота украинцами соревнований.

"Я понимаю, что не все одобряют действия своих правительств, но сколько человек высказались? Если ты молчишь, то солидарен с войной, убийствами украинцев. Поэтому однозначного ответа у меня нет. Но есть надежда, что цивилизованный мир отстранит от Олимпиады в Париже россиян и белорусов, которые поддерживают войну", — говорила Добрынская в апреле 2023 года.

Примечательно, что на Олимпиаде в Париже именно Наталья награждала Магучих, которая выиграла "золото" в прыжках в высоту.

Как сейчас выглядит Наталья Добрынская:

Наталья Добрынская

Напомним, Магучих после Олимпиады в Париже в третий раз подряд выиграла "Бриллиантовую лигу". К слову, перед Играми на этапе "Бриллиантовой лиги" во Франции Ярослава сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив "вечный" мировой рекорд, который держался не одно десятилетие.