Магучих в третий раз подряд выиграла "Бриллиантовую лигу"

Украинка продолжает побеждать на соревнованиях наивысшего уровня

В пятницу, 13 сентября, в Брюсселе (Бельгия) состоялся финал "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту среди женщин. Новоиспеченная олимпийская чемпионка Парижа Ярослава Магучих из Украины завоевала золотую медаль.

Украинка сумела победить на соревнованиях, перепрыгнув планку на высоте 1,97 м. Об этом сообщает "Телеграф". Ярослава победила в финале "Бриллиантовой лиги" трижды подряд.

Второе место досталось австралийке Николе Олислагерс, которая показала такой же результат, как и Магучих, но использовала большее количество попыток. "Бронзу" выиграла еще одна представительница Украины Ирина Геращенко (1,92 м).

Напомним, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже Магучих сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив "вечный" мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. А на Олимпиаде-2024 украинка, кроме блестящей победы, запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала. Позднее спортивный врач объяснил поведение легкоатлетки.

После Игр в Париже украинка успела победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, а также стала лучшей в Цюрихе. Оба турнира проходили в Швейцарии.