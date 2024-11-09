Скончался известный украинский боксер Вячеслав Узелков

Мужчина недавно перенес операцию на сердце

В Украине скончался известный боксер, обладатель различных титулов в профессиональном боксе Вячеслав Узелков. Ему было 45 лет.

Об этом сообщила в Facebook Федерация бокса Украины. Причины смерти до конца неизвестны. Сообщается, что недавно он перенес операцию на сердце и находился на стадии реабилитации.

Также у него были обнаружены тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Об этом сообщал другой украинский боксер Вячеслав Сенченко. Тогда же он объявил о сборе денежных средств на операцию для Узелкова.

Вячеслав Узелков родился в 1979 году в Виннице. С детства занимался боксом и продолжил это делать на профессиональном уровне. Дебют спортсмена состоялся в 2004 году: за 10 лет он провел 34 боя, из которых 30 выиграл, а в 19 победил досрочно. Участвовал в Кубке мира 1998 года в столице Китая Пекине, где занял второе место и на Всемирных Играх военнослужащих в столице Хорватии Загребе в 1999 году, где занял третье место.

В 2013 году в Киеве он победил нокаутом в бою против американца Джейдона Кодрингтона. Тогда же он стал обладателем титула Интернационального чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе.

Карьеру боксера Узелков завершил в 2014 году, когда проиграл сербу Геарду Аетовичу. В 2015 году у Узелкова обнаружили инсульт. Еще через пять лет, в 2020 году он баллотировался на пост мэра Винницы от пророссийской партии "ОПЗЖ". Тогда он занял 4-е место, набрав 4% голосов.

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