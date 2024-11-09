Помер відомий український боксер В’ячеслав Узєлков

Чоловік нещодавно переніс операцію на серці

В Україні помер відомий боксер, володар різних титулів у професійному боксі В’ячеслав Узєлков. Йому було 45 років.

Про це повідомила у Facebook Федерація боксу України. Причини смерті остаточно невідомі. Повідомляється, що нещодавно він переніс операцію на серці та перебував на стадії реабілітації.

Також у нього було виявлено тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги.

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