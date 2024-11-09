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Помер відомий український боксер В’ячеслав Узєлков

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
В’ячеслав Узєлков Новина оновлена 09 листопада 2024, 15:41
В’ячеслав Узєлков. Фото www.facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Чоловік нещодавно переніс операцію на серці

В Україні помер відомий боксер, володар різних титулів у професійному боксі В’ячеслав Узєлков. Йому було 45 років.

Про це повідомила у Facebook Федерація боксу України. Причини смерті остаточно невідомі. Повідомляється, що нещодавно він переніс операцію на серці та перебував на стадії реабілітації.

Також у нього було виявлено тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги.

Новина доповнюється…

Теги:
#Спорт #Суспільство #Бокс #Смерть #В'ячеслав Узелков