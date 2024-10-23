В Одессе скончался известный украинский поэт, вернувшийся из Москвы после вторжения РФ

Он был автором стихотворений и переводчиком

В Одессе на 81-м году жизни скончался украинский поэт и переводчик Аркадий Штипель. Художник, проживший большую часть жизни в Москве, вернулся в Украину накануне полномасштабного российского вторжения.

В творческом наследии Штипеля поэзия на украинском и русском языках, а также многочисленные переводы. Его жизненный путь отмечен борьбой против тоталитаризма и преданностью литературному делу. О смерти поэта сообщает Радио Свобода.

Аркадий Штипель родился в Узбекистане, провел юношеские годы в Днепропетровске. В 1965 году его отчислили из местного университета за попытку издания самиздатовского литературного журнала. Тогдашние власти выдвинули обвинения в "сионизме и украинском национализме".

Аркадий Штипель в Киеве, 2019 год

После переезда в Москву Штипел начал активную литературную деятельность. Он переводил русскую, украинскую и польскую поэзию, работал над переводами произведений Уильяма Шекспира и Дилана Томаса. На украинский язык он переводил произведения русских классиков.

"С началом войны у меня напрочь отрубилось русское стихописание. Не по принципу, а просто русские строки как-то не приходили в голову. И только недавно снова начали понемногу приходить и появляться в фейсбуке", — рассказывал поэт в одном из последних интерв. Радио Свобода.

Публикуем стихи, которые поэт сам публиковал на своей странице в Facebook.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что скончался известный украинский писатель, публицист, общественный деятель Дмитрий Капранов. Он известен Украине и миру вместе со своим братом-близнецом Виталием как писатель, публицист, общественный деятель и блогер.