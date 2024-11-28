"Никто доллары в глаза не видел": российская чемпионка стала посмешищем, порассуждав о падении рубля

Бывшая спортсменка принимает законы в РФ

Курс российского рубля упал до самого низкого уровня за последние два года. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что это никак не отразится на ценах в российских магазинах.

Соответствующий комментарий Журовой приводит sport24.ru. Светлана считает, что на россиянах эта ситуация никак не повлияет, ведь простой народ никогда не видел долларов.

"Я сама не учитываю курс доллара. Думаю, простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было – никто их в глаза не видел. Те, кто ездит за границу, переживают, а обычный человек ничего не заметит.

Будет странно, если это отразится на ценах в магазинах. Почему тогда цены привязаны к доллару, если люди все закупают в рублях? Надеюсь, ничего такого не будет. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос? Это будет спекуляцией", – сказала Журова.

В сети со смехом восприняли заявление депутата. Пользователи считают, что Журова лишь исполняет команды Путина в российском парламенте.

Накануне украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин не стал пожимать руку российского полузащитнику "Монако" Александру Головину перед матчем 5 тура Лиги чемпионов УЕФА. Журова заявила, что Трубин не мог поступить иначе, ведь его тогда бы не пустили в Украину.