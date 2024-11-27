Чтобы вести войну, нужно много денег, но это не единственная причина девальвации российской валюты.

Российская военная машина уже не способна удерживать экономическую стабильность. Курс рубля упал до самого низкого уровня за последние два года. Это может означать только одно – системный кризис финансовой системы государства.

Основные причины валютного обрушения кроются в нескольких плоскостях, пишет Politico. Во-первых, мировые цены на нефть — ключевой экспортный продукт России — упали из-за слабого спроса в Китае и Европе. Из США, Бразилии и Гайаны большая конкуренция на рынке нефти, что дополнительно давит на стоимость российского сырья.

К тому же, новый пакет санкций США стал мощным ударом по российской экономике. Санкции затронули Газпромбанк, 50 международных российских банков, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых должностных лиц. Это фактически перекрыло последние каналы поступления жесткой валюты.

Поэтому Центральный банк России предпринимает радикальные шаги. Он приостановил покупку валюты до конца года и поднял учетную ставку до 21 процента. Такие действия должны ограничить предложение рублей и частично затормозить инфляцию.

Официальная статистика фиксирует инфляцию на уровне 8,5 процента, однако частные исследования показывают значительно более высокие показатели. Экономические аналитики единодушны: текущая ситуация является следствием длительной военной кампании и последовательных международных санкций, постепенно разрушающих финансовую систему государства.

Центральный банк России вынужден принимать срочные меры по спасению национальной валюты. 27 ноября 2024 года рубль достиг отметки 114,75 за доллар США, что является самым плохим показателем с марта 2022 года.

По состоянию на конец торгов в Москве курс рубля несколько восстановился до отметки 113,15, но это не изменяет общей негативной тенденции. За год российская валюта потеряла почти четверть своей стоимости по отношению к доллару.

Ранее "Телеграф" также писал, что банк России экстренно пытается спасти рубль. В это время Песков бессмысленно успокаивает россиян.