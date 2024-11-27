Футболист сборной Украины поставил на уши всю Россию в Лиге чемпионов (видео)

Украинский вратарь не пожал руку российскому футболисту в Лиге чемпионов

В среду, 27 ноября, "Бенфика" Анатолия Трубина принимает "Монако" в 5 туре Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В параллельном матче "Шахтер" встречается с ПСВ.

Перед поединком состоялось традиционное рукопожатие, в рамках которого вратарь сборной Украины проигнорировал российского полузащитника "Монако" Александра Головина. Момент вызвал настоящую истерику среди россиян в сети, передает "Телеграф".

Трубин прошел мимо Головина, который сильно удивился такому поступку от украинца. Российские пропагандисты наверняка обсосут этот момент в ближайшие дни. В Интернете уже можно увидеть сотни недовольных комментариев россиян в адрес Трубина и украинцев.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины вместе с Трубиным играла в первой группе дивизиона B Лиги наций с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Это означает, что Сине-желтых ожидает стыковой матч за право сыграть в Лиге А.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1), а в 6-м обыграли Албанию (2:1).