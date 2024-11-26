Экс-футболист сборной России оскорбил целую нацию, сравнив соперников россиян с собаками

Все дело в росте футболистов Брунея

Бывший защитник сборной России Дмитрий Кузнецов по футболу прокомментировал низкий уровень соперников национальной команды в товарищеских матчах. Из-за международного бана с россиянами соглашаются сыграть лишь "футбольные карлики".

Соответствующий комментарий Кузнецова приводит YouTube-канал Мосс. Кузнецов сравнил соперников сборной РФ в ноябре с собаками. Накануне сборная России разгромила в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

"Это большая проблема. Я всегда говорил, что если ты играешь с соперниками из топ-10 – Англия, Франция, Италия, Германия, Испания – ты растешь, видишь свои недочеты и всегда можешь работать над ними. Это же относится и к клубному футболу.

Сейчас вы видите с кем мы играем. Это смешно. Я посмотрел пять минут: приехали люди ниже ростом сидячей собаки. Не хочется обзывать, но так и есть. Как мы увидим свои игровые проблемы? Мы поиздевались над ними, все довольны, радуются. Чему?

Хорошо, что есть игры, но не такие же, не с такими соперниками. Другое дело, что с нами не хотят играть. Это проблема, все упирается в это. У нас однозначно будет провал из-за неучастия в международных турнирах", – сказал Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов

Россия - Бруней

Напомним, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением. К слову, в ноябре Бруней привез на матч с россиянами неосновной состав.