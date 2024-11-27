Футболист сборной Украины отдохнул с женой-красавицей в Венеции (фото)

Бывший "динамовец" отдохнул с семьей в Италии

Полузащитник бельгийского "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук вместе с женой Анной и детьми провел уик-энд в Венеции. В прошлом сезоне команда украинца сыграла подозрительную игру в первенстве Бельгии.

Соответствующие фото Анна опубликовала на своей странице в Instagram. Жена хавбека поделилась фотосессией, сделанной в одном из самых романтических мест планеты.

Анна Сидорчук в Венеции

Анна и Сергей женились в декабре 2014 года. Пара воспитывает четверых детей: дочь Киру, двойнят Никиту и Николь и мальчика Демьяна. В сентябре 2023 года полузащитник перешел из "Динамо" Киев в Вестерло за 700 тыс.

Семья Сидорчуков

Напомним, сборная Украины осенью 2024 года выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде сыграть в плей-офф за место в Лиге А. По итогам жеребьевки наша команда на этом этапе сыграет с Бельгией. Сидорчук принял участие лишь в одной из шести игр в этом цикле — против Албании (1:2), после чего не вызывался в сборную.