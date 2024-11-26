Дочь Суркиса показала округлившийся животик: муж-футболист заценил (фото)

Яна Суркис и Кристиан Биловар ждут первенца

Яна Суркис, дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, жена футболиста Бело-синих Кристиана Биловара, снялась в фотосессии, будучи беременной. К слову, Яна и Кристиан сообщили о пополнении в семье в августе 2024 года.

Соответствующие посты Суркис опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка позировала перед камерой в черных нарядах, на которых легко можно увидеть округлившийся животик. Добавим, что Биловар поставил "сердечко" под постом Яны.

"Скоро", — подписала снимки Яна.

Яна Суркис

Напомним, киевляне провалили первые матчи в Лиге Европы. По итогам четырех туров "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), после чего проиграли "Ференцварошу" (0:4).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев отобраться в Лигу чемпионов.