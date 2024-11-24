Один из лучших футболистов мира может загреметь за решетку из-за смехотворного штрафа

Норвежец оказался в эпицентре скандала из-за небольшого штрафа

Известный футболист "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может оказаться в швейцарской тюрьме. К слову, нападающий в ближайшее время впервые станет отцом.

О неприятностях Холанда с законом сообщает Blick. По информации источника, один из самых высокооплачиваемых футболистов мира не оплатил штраф в размере 60 швейцарских франков (около 3000 грн) за нарушение правил дорожнего движения.

Все бы ничего, но по законам Швейцарии норвежцу грозит один день тюрьмы, если он не заплатит штраф при следующем визите Швейцарии. А Эрлинг наверняка приедет сюда, ведь его отец Альф-Инге Холанд с 2023 года перебрался в Швейцарию.

К слову, Холанд-младший, по информации Capology, зарабатывает 19.5 млн евро (около 840 миллионов грн) за сезон в "Ман Сити".

Ранее сообщалось, что сборной Украины, возможно, следовало проиграть Албании в Лиге наций. Дело в том, что победа в последнем туре Лиги наций УЕФА потенциально значительно усложнит Сине-желтым отбор на чемпионат мира по футболу-2026.

Отметим, в первом туре Лиги наций Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).