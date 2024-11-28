"Ніхто долари в очі не бачив": російська чемпіонка стала посміховиськом, поміркувавши про падіння рубля

Колишня спортсменка ухвалює закони в РФ

Курс російського рубля впав до найнижчого рівня за останні два роки. Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми Світлана Журова заявила, що це ніяк не позначиться на цінах у російських магазинах.

Відповідний коментар Журової наводить sport24.ru. Світлана вважає, що на росіянах ця ситуація ніяк не вплине, адже звичайний народ ніколи не бачив доларів.

"Я сама не враховую курс долара. Думаю, простому народу все одно на це. У нього ніколи доларів не було – ніхто їх у вічі не бачив. Ті, хто їздить за кордон, переживають, а звичайна людина нічого не помітить.

Буде дивно, якщо це вплине на ціни в магазинах. Чому тоді ціни прив’язані до долара, якщо всі люди закуповують у рублях? Сподіваюся, нічого такого не буде. Як молоко може подорожчати через те, що долар виріс? Це буде спекуляцією”, – сказала Журова.

У мережі зі сміхом сприйняли заяву депутата. Користувачі вважають, що Журова лише виконує команди Путіна у російському парламенті.

Напередодні український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін не став тиснути руку російському півзахиснику "Монако" Олександру Головіну перед матчем 5 туру Ліги чемпіонів УЄФА. Журова заявила, що Трубін не міг зробити інакше, адже його тоді б не пустили в Україну.