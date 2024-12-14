Футболист сборной Украины во второй раз стал отцом (фото)

Родители сообщили радостную весть

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Пихаленок во второй раз стал отцом. Супруга футболиста Ольга Пихаленок родила сына.

Об этом Ольга сообщила на своей странице в Instagram. Ребенок, имя которого пока не известно, родился 10 декабря.

"Мы стали родителями прекрасного мальчика. Теперь нас уже 4. +1 маленький Пихаленок появился на свет. Наше маленькое чудо. Безгранично любим тебя", — написали счастливые родители.

Отметим, Ольга и Александр женились в 2019 году. Пара также воспитывает сына Максима, который появился на свет в 2021 году.

Семья Пихаленков

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Пихаленок играл за национальную команду в сентябре, на счету хавбека 10 матчей за сборную Украины.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1), а в шестом победили албанцев (2:1).