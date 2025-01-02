Сборная Украины на Kings World Cup Nations Пике: расписание, трансляции, результаты

Сине-желтые попытаются реабилитироваться за провал в медиа-лиге

В четверг, 2 января, сборная Украины по медиа футболу UA STEEL стартует на чемпионате мира Kings World Cup Nations. Данный турнир организовал легендарный защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике.

В прямом эфире в Украине все матчи турнира и игры UA STEEL покажет "Kyivstar ТБ". На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с расписанием и результатами поединков сборной Украины на Kings World Cup Nations.

Турнир проходит по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, выйдут в четвертьфинал. Сборные, которые выиграют лишь одну игру, сыграют в стыковом раунде. Команды, которые проиграют дважды, покинут турнир.

Расписание и результаты матчей UA Steel на Kings World Cup Nations (обновляется)

Четверг, 2 января

Украина — Турция — 18:00

Суббота, 4 января

Украина — Колумбия/Марокко

Просмотр игр ЧМ по медиа-футболу на "Kyivstar ТБ" доступен в разделе "Спорт" по подписке. Кроме того, игры сборной Украины можно посмотреть на twitch-канале капитана команды — блогера Михаила Лебиги.

Состав UA Steel на Kings World Cup Nations

Вратари : 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив

: 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив Защитники : 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк

: 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк Полузащитники : 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа

: 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа Нападающий : 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес

: 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес Главный тренер: Валерий Федорчук

Напомним, сборная Украины дебютировала в Лиге Пике в мае 2024 года. Сине-желтые проиграли два матча подряд и вылетели из турнира.