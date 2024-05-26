Сборная Украины на Kings World Cup Пике: расписание, трансляции, результаты

Сине-желтые начинают свой путь на международном турнире

В воскресенье, 26 мая, команда UKRAINE STEEL TEAM стартует в медиа-лиге Kings World Cup. Соревнования организовывает бывший испанский футболист Жерар Пике, который завершил карьеру еще в 2022 году.

Сборная Украины начинает свой путь в медиа-лиге матчем против бразильцев g3xfc. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание, трансляции, результаты матчей UA Steel на Kings World Cup (обновляется)

Воскресенье, 26 мая

"UA Steel" — "GenerationX" — 23:00

В команду UA Steel вошли знаменитые в прошлом футболисты: Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин. Капитаном медиа-сборной стал украинский блогер Михаил Лебига. Также участие в проекте подтвердил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Турнир Kings World Cup пройдет в Мексике в формате 7х7. 32 команды будут поделены на 16 пар, которые сыграют в первом туре. Победители выйдут в лигу Winners, а проигравшие, — в сетку Losers. Команды из Winners, которые выиграют свои матчи и во втором туре, попадают напрямую в плей-офф. Команды з двумя поражениями вылетают из турнира. Кроме того, остается группа Last Chance, куда попадут команды только с одной победой. Там они будут бороться между собой за еще несколько путевок в плей-офф. В последнем раунде команды разыграют трофей по стандартной олимпийской системе. Победитель выиграет миллион долларов.

Сетка Kings World Cup

Ранее сообщалось, что Артем Довбик и Виктор Цыганков сделали 7 голевых действий на двоих в матче чемпионата Испании. Украинец в ближайшее время официально станет лучшим бомбардиром Ла Лиги.