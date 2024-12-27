Неймар в 4-й раз станет отцом: мать ребенка - горячая модель (фото)
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Бразильянка подарит именитому спортсмену еще одну дочь
Нападающий "Аль-Хиляль" и сборной Бразилии Неймар станет отцом в 4-й раз. Мамой ребенка является бразильская модель и блогер Бруна Бьянкарди, которая ради футболиста разрешил ему изменять.
Накануне бразилец со своей девушкой поделились в Instagram видео с гендер-пати. На ней стало известно, что пара ожидает дочку.
Неймар уже трижды становился отцом: в 2011-м году у него родился сын Дави Лукка, в 2023-м году родилась дочь Мави, а в 2024-м – ещё одна дочь, которую назвали Хелена. Все три ребенка – от разных женщин. К слову, Бруна является биологической матерью Мави.
Неймар и Бьянкарди публично расставались в 2023 году, но возобновили отношения ради маленькой дочери.
Бруна является моделью и блогером. На ее страницу в Instagram подписано свыше 12 млн человек. Девушка частенько публикует горячие снимки, радуя поклонников.
Напомним, вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин женился на своей девушке Марине Галаган. К слову, недавно кипер не пожал руку российскому игроку "Монако" Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов, вызвав переполох в России.