Лукашенко сцепился с премьером Армении во время заседания в Минске (видео)

Ни один из оппонентов не захотел уступать

В четверг, 26 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян публично поспорили на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента. Отмечается, что в 2025 году Беларусь будет председательствовать в органах ЕАЭС.

Именно поэтому Лукашенко предложил провести следующий саммит "приблизительно 29 мая" 2025 года. К тому же он попросил участников присутствовать на заседаниях лично, а "не по телевизору рассказывать, как они будут сотрудничать".

В свою очередь премьер Армении, принявший участие в заседании в онлайн режиме, сказал, что армянская делегация в Минск не приедет.

"…хочу уточнить, что мы не возражаем против проведения заседания Высшего экономического совета в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции", — сказал он.

После этого Лукашенко поинтересовался причиной такого решения и предложил организовать доставку делегации в Белоруссию, если нужно.

"Я на этот счет выступил с публичным заявлением и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат для обсуждения этого вопроса", — сказал Пашинян.

На это Лукашенко заявил, что "рассмотрим ваше заявление". В ответ от армянского премьера услышал: "Здесь нечего рассматривать". Однако глава Беларуси подчеркнул, что "может, телевизора не будет", чтобы смотреть выступление дистанционно.

"Нет проблем. Предлагаю перейти к процедуре подписания. Понимаю, что у вас могут возникнуть проблемы с телевизором", — добавил армянский премьер.

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что больше никогда не поедет в Беларусь, пока президентом остается Лукашенко, потому что тот на встрече с президентом Азербайджана назвал операцию в Нагорном Карабахе "освободительной войной".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лукашенко сказал, сколько "Орешников" разместят в Беларуси. Глава РФ Владимир Путин мгновенно отреагировал на это.