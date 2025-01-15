"Ангел с доской и воздушным змеем": спортсмен-олимпиец спас девочку (видео)

Спортсмен использовал свои навыки для спасения подростка

Бразильский кайтсерфер Бруно Лобо вышел в открытое море, чтобы протестировать камеру, а в итоге спас 15-летнюю девочку. К слову, бразилец принял участие в Олимпийских играх в Париже, где занял 7-е место.

О подвиге бразильца сообщает официальный сайт Игр. Инцидент произошел в Сан-Луисе (Бразилия).

Бруно тестировал новую камеру и уже направлялся к берегу, как услышал женский крик. Он заметил в воде девочку-подростка, которая тонула. Спортсмен приблизился к ней, бросил доску и с помощью кайта (воздушного змея) сумел доплыть до нее. Он сказал девочке держаться за его спину. Бруно вернулся за доской, после чего с помощью ветра они благополучно доплыли до берега.

"В тот день, Бог использовал меня как инструмент для спасения этой молодой девушки, вся честь и слава Ему", — написал в Instagram Лобо.

В комментариях под постом девочка поблагодарила своего спасителя, отметив, что смогла бы продержаться на воде еще 5 минут. Кроме того, она назвала Бруно своим ангелом-хранителем. В сети прозвали спортсмена "ангелом с доской и воздушным змеем".

Позднее Бруно был удостоен высшей награды от местной военно-пожарной службы. Пользователи отмечают, что эта медаль значительно весомее, чем олимпийское "золото".

Справка: кайтсерфинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем.

Напомним, Украина в Париже показала лучший результат на Олимпиадах за последние 12 лет. Наша команда сумела завоевать 12 наград (3 золотых, 5 серебряных, и 4 бронзовых).