Укр

Украина показала лучший результат на Олимпиадах за последние 12 лет

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олимпиада-2024 Новость обновлена 11 августа 2024, 14:10
Олимпиада-2024. Фото НОК Украины

На счету Сине-желтых 3 золотые награды

Олимпийская сборная Украины завершила свои выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Наша команда сумела завоевать 12 наград (3 золотых, 5 серебряных, и 4 бронзовых).

Об этом сообщает "Телеграф". Последнюю медальную схватку на Играх среди украинцев провел борец Мурази Мчедлидзе, который уступил в малом финале представителю Азербайджана.

"Золото" завоевали боксер Александр Хижняк (весовая категория до 80 кг), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и женская сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова).

Александр Хижняк
Александр Хижняк
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях

"Серебро" выиграли стрелок Сергей Кулиш (стрельба из винтовки из трех положений, 50 м), гимнаст Илья Ковтун (параллельные брусья), борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, Анастасия Рыбачок и Анастасия Лузан (гребной спринт на каноэ, 500 м) и борчиха Ирина Коляденко в весовой категории до 62 кг.

Сергей Кулиш
Сергей Кулиш
Илья Ковтун
Илья Ковтун
Парвиз Насибов
Парвиз Насибов
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок
Ирина Коляденко
Ирина Коляденко

"Бронзу" Украине принесли Ирина Геращенко в прыжках в высоту, метатель молота Михаил Кохан, борец греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) и саблистка Ольга Харлан

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Михаил Кохан
Михаил Кохан
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Ольга Харлан
Ольга Харлан

Добавим, что очевиден регресс результатов сборной Украины на летних Играх. "Телеграф" пытался разобраться, почему украинские атлеты приносят все меньше медалей на главных мировых стартах.

Результаты украинцев на летних Олимпийских играх
Результаты украинцев на летних Олимпийских играх

Ранее "Телеграф" пообщался с Ириной Коляденко, которая принесла Украине "серебро" на Играх в борьбе. Также у нас на сайте доступно интервью "золотой" Ярославы Магучих.

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#Украина #Олимпийские игры #Олимпиада #Париж-2024