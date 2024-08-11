Украина показала лучший результат на Олимпиадах за последние 12 лет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 738
На счету Сине-желтых 3 золотые награды
Олимпийская сборная Украины завершила свои выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Наша команда сумела завоевать 12 наград (3 золотых, 5 серебряных, и 4 бронзовых).
Об этом сообщает "Телеграф". Последнюю медальную схватку на Играх среди украинцев провел борец Мурази Мчедлидзе, который уступил в малом финале представителю Азербайджана.
"Золото" завоевали боксер Александр Хижняк (весовая категория до 80 кг), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и женская сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова).
"Серебро" выиграли стрелок Сергей Кулиш (стрельба из винтовки из трех положений, 50 м), гимнаст Илья Ковтун (параллельные брусья), борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, Анастасия Рыбачок и Анастасия Лузан (гребной спринт на каноэ, 500 м) и борчиха Ирина Коляденко в весовой категории до 62 кг.
"Бронзу" Украине принесли Ирина Геращенко в прыжках в высоту, метатель молота Михаил Кохан, борец греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) и саблистка Ольга Харлан
Добавим, что очевиден регресс результатов сборной Украины на летних Играх. "Телеграф" пытался разобраться, почему украинские атлеты приносят все меньше медалей на главных мировых стартах.
Ранее "Телеграф" пообщался с Ириной Коляденко, которая принесла Украине "серебро" на Играх в борьбе. Также у нас на сайте доступно интервью "золотой" Ярославы Магучих.